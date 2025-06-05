На ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки.

В апреле инфляция ускорилась до 15,1% в годовом измерении, а в мае, вероятно, достигла своего локального максимума.

Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга относительно решений правления НБУ по монетарной политике.

По его словам, оценки Нацбанка свидетельствуют о дальнейшем росте годовой инфляции в мае, которая несколько превысила текущую прогнозную траекторию. На ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.

Видео дня

"Зато после замедления базовой инфляции в апреле, по оценкам НБУ, она продолжила ускоряться в мае близко к прогнозу. Как и раньше, фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда", - сказал Пышный.

Он отметил, что летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг и постепенно будет направляться в направлении цели 5%. Этому, по словам главы НБУ, будут способствовать поступление новых урожаев, лучше, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики Нацбанка.

"В то же время траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции", - отметил глава регулятора.

Он сообщил, что Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

"Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления", - добавил Пышный.

Рост цен в Украине

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом измерении ускорилась до 15,1%, сообщала Государственная служба статистики. Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 19,8%.

Больше всего подорожали овощи и фрукты, а именно: капуста - 276%, подорожала почти в 4 раза - до 49,7 грн/кг; морковь - 223%, до 38,96 грн/кг; яблоки - 88,5%, до 46,35 грн/кг; свекла - 57,25%, до 27,99 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: