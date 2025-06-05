По его мнению, удар может быть комбинированный как ракетами, так и "шахедами".

Есть сообщения, что в России готовят ответный удар по Украине, но неизвестно, когда и куда будет бить враг. В то же время, есть информация, что это будет сегодня ночью. Об этом в рассказал народный депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Эспрессо".

"Противник постоянно наносил по нам удары, и мы понимаем, что он хочет найти какой-то ответ, который можно было бы продать у себя в России как равную месть", - отметил он.

По мнению Костенко, в РФ сейчас разрабатывают план.

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"Есть разные сообщения и разведка информирует, что россияне готовят удар, но неизвестно, когда это будет. Есть информация, что это будет сегодня ночью", - сказал он.

Соответственно, как подчеркнул нардеп, если будут воздушные тревоги, то нужно реагировать на них.

"Считаю, что враг хочет что-то такое сделать, чтобы показать это миру. То, что у меня вызвало беспокойство, - коммуникация Трампа с Путиным, когда Путин в разговоре с Трампом сказал, что должен дать ответ", - прокомментировал депутат.

Костенко отметил, что так выглядит будто бы Трамп одобрил решение Путина, ведь он ему не сказал, что Путин будет наказан за удар, который собирается нанести, или что даст Украине какое-то специфическое оружие. То есть Трамп ничего не ответил Путину, поэтому это, на его взгляд, - одобрение удара, который должна нанести по нам Москва. Полковник СБУ отметил:

"Нанесет ли РФ ответ? Я даже не сомневаюсь - 101%. Вопрос - как они это сделают. Относительно удара "шахедами" и дронами, то это, с одной стороны, могли бы продать у себя как ответ, но они это еще хотят показать мировому сообществу. Возможно, это будет удар по центрам принятия решений, возможно, по правительственному кварталу. Точно не знаю, но знаю, что они готовят удар. Поэтому, как будут сигналы воздушной тревоги, нужно всем идти в укрытие, потому что есть большая вероятность такого удара. В том числе и сегодня ночью".

Кроме того, как рассказал парламентарий, есть информация, что РФ может нанести удар ракетами "Искандер", также сообщалось о перемещении вражеских бомбардировщиков Ту-95 на аэродром "Оленья", о пребывании подводных лодок в Черном море.

"Поэтому удар может быть комбинированный как ракетами, так и "шахедами". Здесь вопрос - куда они будут бить. То, что РФ бьет по нашим городам и гражданским объектам - ни для кого не новость. Вчера говорили об объектах энергетической инфраструктуры, что также для нас не является новостью. Неизвестно, куда именно будет наносить удар противник, поэтому в первую очередь мы должны обеспечить себя, а Силы обороны Украины будут пытаться обеспечить эти объекты", - резюмировал Костенко.

Подготовку Россией ответного удара по Украине

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, после атаки на аэродромы 1 июня Россия будет пытаться готовить что-то в ответ, но не факт, что ей это удастся.

"Но, конечно, после такого серьезного удара по репутации, наверное, Россия будет пытаться готовить что-то в ответ, но насколько ей это удастся, вопрос остается открытым, в том числе учитывая их потери, понесенные в течение атаки 1 июня", - сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Известно, что 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению стратегической авиации в тылу РФ. В частности, СБУ отработала по четырем военным аэродромам Российской Федерации: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Дроны поразили 41 самолет стратегической авиации РФ.

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