Государство будет компенсировать расходы на страхование из бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4369-IX, который на 50% уменьшает стоимость "автогражданки" для ветеранов и лиц, получивших инвалидность вследствие войны. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

"Скидка будет действовать с 1 января 2025 года - на время военного положения и еще год после его завершения", - говорится в заявлении ВРУ.

Для лиц, получивших инвалидность вследствие войны, скидка будет постоянной, если:

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автомобиль имеет объем двигателя до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт;

управляет машиной только владелец или лицо, которое также имеет право на скидку;

автомобиль не используют для заработка (пассажирских или грузовых перевозок).

Как сообщается, государство будет компенсировать расходы на страхование из бюджета. Порядок компенсаций определят в Кабинете министров.

"Автогражданка" - что надо знать

Законопроект о компенсации расходов за "автогражданку" для ветеранов и лиц, получивших инвалидность вследствие войны Верховная Рада приняла в целом в апреле этого года. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, решение поддержали 285 народных депутатов.

Напомним, в начале года появилась информация о том, что с первого января дорожные камеры начали выписывать штрафы владельцам транспорта, которые не имеют страховки на автомобиль. Однако как заявили в Департаменте патрульной полиции, информация не соответствовала действительности.

Новости украинского авторынка

В Украине стремительно растет популярность электрических авто. По данным профильных источников, в прошлом месяце в нашей стране было реализовано более 1250 новых авто на аккумуляторах (BEV). Таким образом, за год спрос на новые электрокары вырос более чем на 90%.

Наиболее популярным среди новых электромобилей оказался Volkswagen ID. UNYX. Также в тройку самых популярных электрических машин попали BYD Song Plus EV и Honda eNS1.

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