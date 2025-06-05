На фронте не обязательно все погибают / коллаж УНИАН, фото 28 ОМБр, кадр из видео

Уклонисты боятся идти воевать, прежде всего, потому что боятся, ведь считают, что обязательно погибнут на фронте.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук.

По его словам, проблема в том, что уклонисты боятся, ведь считают, что попадут на фронт и обязательно погибнут.

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"Это же неправда. Воюют подразделения Специального назначения, "Азов", "Хартия", "Буревій", "Рубеж"... Все же воюют, все же нормально, и ребята нормальные. Я же езжу, общаюсь, и на уровне батальона, постоянно награды вручаю, и ведомственные, и государственные. Нет таких проблем, чтобы люди плакали, что я завтра в бой, я погибну. Нет такого вообще. А эти боятся, потому что они не попали. Вот когда они попадут, они перестанут бояться. Этот путь нужно пройти, и не надо бояться", - сказал Пивненко.

К тому же, как подчеркнул командующий, можно выбрать профессию в армии.

"Ты можешь пойти дронщиком, ты можешь пойти кем угодно. А им страшно, они думают, что все, конец. Но нет, ты можешь стать классным военным и пойти дальше развиваться. Это может твой путь, а ты никогда об этом не думал", - добавил он.

Также Пивненко прокомментировал проблему с СЗЧ: "У тебя же все было нормально, ты прошел базовую общую военную подготовку, ты нормальный парень, у тебя все получается. Но через неделю ты узнаешь, что отъезжаешь, скажем, на Покровское направление. Бывает такое. Отпускают тебя собраться, и все, ты уже просто не возвращаешься. Таких 70-75% случаев, когда люди убегают из пунктов постоянной дислокации и уже не возвращаются. Не с фронта убегают, это опасно. Ты ждешь, когда произойдет ротация, и тебя в нормальных условиях поменяют".

Проблема СЗЧ - последние новости

Напомним, бойцы, вернувшиеся в 93-ю бригаду после самовольного оставления частей (СЗЧ), уничтожают врага с помощью дронов.

Об этом сообщил официальный канал 93-й ОМБр "Холодный Яр", отмечая, что военными именно такой категории решили комплектовать одно из подразделений батальона беспилотных систем Black Raven.

Военнослужащий с позывным "Чича" рассказал, что он воевал, а жена с сыном проживала в Никополе Днепропетровской области, который был под постоянными обстрелами России, а после подрыва Каховского водохранилища не было в городе воды, а тогда жена была беременна вторым ребенком.

"И для того, чтобы вывести их в более безопасное место, чтобы там родился ребенок и на фоне моральной усталости, принял решение - пойти в СЗЧ", - отметил он.

Еще один военный с позывным "Мастер" рассказал, что ушел в СЗЧ, потому, что командир отказался его отпустить на реабилитацию. Дома пробыл два месяца и вернулся в армию. Он рассказал, что имеет четверо детей - трое ребят, самому маленькому из которых полтора месяца, и одна девочка.

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