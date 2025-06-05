По его словам, нет таких проблем, чтобы люди плакали, что завтра в бой и погибнут.

Уклонисты боятся идти воевать, прежде всего, потому что боятся, ведь считают, что обязательно погибнут на фронте.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук.

По его словам, проблема в том, что уклонисты боятся, ведь считают, что попадут на фронт и обязательно погибнут.

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"Это же неправда. Воюют подразделения Специального назначения, "Азов", "Хартия", "Буревій", "Рубеж"... Все же воюют, все же нормально, и ребята нормальные. Я же езжу, общаюсь, и на уровне батальона, постоянно награды вручаю, и ведомственные, и государственные. Нет таких проблем, чтобы люди плакали, что я завтра в бой, я погибну. Нет такого вообще. А эти боятся, потому что они не попали. Вот когда они попадут, они перестанут бояться. Этот путь нужно пройти, и не надо бояться", - сказал Пивненко.

К тому же, как подчеркнул командующий, можно выбрать профессию в армии.

"Ты можешь пойти дронщиком, ты можешь пойти кем угодно. А им страшно, они думают, что все, конец. Но нет, ты можешь стать классным военным и пойти дальше развиваться. Это может твой путь, а ты никогда об этом не думал", - добавил он.

Также Пивненко прокомментировал проблему с СЗЧ: "У тебя же все было нормально, ты прошел базовую общую военную подготовку, ты нормальный парень, у тебя все получается. Но через неделю ты узнаешь, что отъезжаешь, скажем, на Покровское направление. Бывает такое. Отпускают тебя собраться, и все, ты уже просто не возвращаешься. Таких 70-75% случаев, когда люди убегают из пунктов постоянной дислокации и уже не возвращаются. Не с фронта убегают, это опасно. Ты ждешь, когда произойдет ротация, и тебя в нормальных условиях поменяют".

Проблема СЗЧ - последние новости

Напомним, бойцы, вернувшиеся в 93-ю бригаду после самовольного оставления частей (СЗЧ), уничтожают врага с помощью дронов.

Об этом сообщил официальный канал 93-й ОМБр "Холодный Яр", отмечая, что военными именно такой категории решили комплектовать одно из подразделений батальона беспилотных систем Black Raven.

Военнослужащий с позывным "Чича" рассказал, что он воевал, а жена с сыном проживала в Никополе Днепропетровской области, который был под постоянными обстрелами России, а после подрыва Каховского водохранилища не было в городе воды, а тогда жена была беременна вторым ребенком.

"И для того, чтобы вывести их в более безопасное место, чтобы там родился ребенок и на фоне моральной усталости, принял решение - пойти в СЗЧ", - отметил он.

Еще один военный с позывным "Мастер" рассказал, что ушел в СЗЧ, потому, что командир отказался его отпустить на реабилитацию. Дома пробыл два месяца и вернулся в армию. Он рассказал, что имеет четверо детей - трое ребят, самому маленькому из которых полтора месяца, и одна девочка.

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