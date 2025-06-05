Синоптики поделились прогнозом погоды на пятницу, 6 июня 2025 года.

В большинстве украинских областей пятница, 6 июня, пройдет без осадков. Погоду будет формировать поле высокого атмосферного давления.

"На кратковременные дожди летнего характера рассчитываем местами лишь в северной части, днем и в западных областях. В Украину будет распространяться достаточно теплая воздушная масса с юго-запада", - говорится в публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что день пройдет с переменной облачностью. Кратковременные дожди также могут затронуть Винницкую область. Потенциально украинцы также могут встретиться с грозой.

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На остальной территории без осадков.

Синоптики отмечают, что ветер будет преимущественно юго-западным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

"Температура ночью 15-20°, на востоке и юго-востоке страны 12-17°; днем 26-31°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°", - пишет Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу ожидается очень теплая, даже жаркая погода. Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что температура воздуха ожидается до +30 градусов.

Игорь Кибальчич, в свою очередь, спрогнозировал, будет ли это лето в Украине рекордно жарким. По его словам, повторяемость опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы, может быть достаточно высокой в течение первого летнего месяца.

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