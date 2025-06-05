Курс доллара будет колебаться в пределах коридора 41,6-41,9 грн.

Еще одна неделя спокойствия - именно такой может быть ситуация на валютном рынке. В то же время это не означает отсутствие изменений: курсы по-прежнему будут изменчивыми, однако такая изменчивость не будет нести угрозы.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Во-первых, базовая система рынка - это режим "управляемой гибкости". Это означает мелкие текущие курсовые колебания, минимальную разницу между курсами покупки/продажи, разновекторность изменений (курсы могут расти и снижаться в пределах узкого коридора)", - сказал эксперт.

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Он напомнил, что в рамках этого режима Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, главная цель которых - максимально сблизить спрос с предложением. И, по словам Лесового, пока нет оснований считать, что валютные интервенции будут заоблачными - приемлемый для рынка объем не превышает 800 млн долларов в неделю.

Кроме этого, он отметил, что экономические процессы, как и стратегический объем получаемой финансовой помощи от стран-партнеров позволяют наполнять бюджет и избегать разрастания дефицита. Также уровень потребительских цен существенно притормозился, что лишает аргументов для обесценивания гривны.

"Конечно, достаточно трудно учесть все обстоятельства, которые тактически могут "вмешаться" в систему валютного рынка, однако, на мой взгляд, сейчас все потенциальные угрозы максимально нивелированы. Нацбанк, как основной игрок рынка, способен оперативно вмешаться, держа ситуацию на рынке на стабильном уровне", - считает банкир.

Основные показатели валютного рынка с 9 по 15 июня, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Эксперт отметил, что на следующей неделе ситуация останется в пределах нескольких предыдущих: курс доллара будет колебаться в пределах коридора 41,6-41,9 грн.

"Вместе с тем курс евро также не претерпит особых изменений: текущие изменения возможны в диапазоне 45,5-47 грн за евро и будут зависеть прежде всего от мировой "стоимости" этих валют. Сейчас нет оснований для каких-то радикальных изменений", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,44 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни.

Курс наличного евро в обменниках составлял 47,60 грн/евро, а курс продажи - 47,41 грн/евро.

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