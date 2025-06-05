В православный праздник сегодня вспоминают святого, который умел творить чудеса, а по народным поверьям в этот день идут в поле за красными маками.

6 июня по новому календарю православные чествуют преподобного Виссариона, жившего в V веке и имевшего дар чудотворения. День, который в народе прозвали Пропольник, полон обычаев и примет - о них, а также какой церковный праздник сегодня в старом календаре, рассказываем в материале.

6 июня 2025 года - церковный праздник по новому стилю

Преподобный Виссарион был из Египта, но все время путешествовал. Он любил посещать святые места и узнавать о жизни монахов. По возвращению домой Виссарион принял постриг и обет безмолвия.

Известно, что святой ел раз в неделю, а порой мог не есть в течение 40 дней. От Бога он получил особый дар - умел творить чудеса. Например, по его молитва грязная вода превращалась в питьевую, в засуху он мог вымолить дождь. Из людей преподобный изгонял бесов, а сам ходил по речной глади, словно по суше. Пересказывают, что делал он это втайне, не хотел славы, но даже сам каждый раз удивлялся своим чудесам.

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Какой сегодня праздник в Украине церковный в старом календаре

6 июня также почитают преподобного Симеона Столпника на Дивной горе - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, которые придерживаются юлианского (прежнего) календаря.

Обычаи 6 июня, чего нельзя делать сегодня

К преподобному чудотворцу обращаются с просьбами исцелить от болезней, дать сил, укрепить семью, святого Виссариона считают также покровителем творческих людей.

По народному календарю 6 июня - праздник Ларион Пропольник, названный так в честь еще одного святого этого дня Иллариона Нового. Сегодня, как и вчера, дачникам положено заниматься прополкой огорода, а также нужно полить грядки и цветы - здоровье будет крепким, а незамужних в любви ждет удача. В старину девушки отправлялись в поле за красными маками - считалось, что они притягивают любовь и женское счастье.

Церковь в эту дату не одобряет сквернословия, сплетен, ругани и злости, нельзя завидовать, лениться, жадничать.

Народные приметы не советуют жаловаться на проблемы – долго не избавишься от них. Не стоит также отправляться в дальнюю дорогу, менять работу и делиться своими планами.

Приметы 6 июня

По приметам дня можно сказать, какой будет погода:

пчелы дружно жужжат - тепло надолго;

ясный день выдался - к хорошему урожаю;

ветер с востока - сезон будет дождливым, а если с запада - теплым.

Если вдруг на Лариона резко похолодало, это означает лишь одно - скоро наступят хорошие летние деньки.

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