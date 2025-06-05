Командующий Нацгвардии уверен, если Украина с партнерами сделает сейчас все правильно, то Россия больше не полезет с агрессией.

Без помощи Европы и США украинцы смогут продержаться достаточно долго в противостоянии агрессии России, считает бригадный генерал Александр Пивненко - командующий Национальной гвардии Украины и член Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук.

"Завтра мы не ляжем. Мы сможем продержаться определенное время и достаточно долго. Украинцы - это воинственная нация. Мы и в 2022 году собирались. И в 2014. Но из-за ИПСО и всего остального у нас что-то пошло не в ту сторону. Однако перелом в обществе будет в любом случае", - отметил Пивненко.

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При этом выразил уверенность, что наши союзники не покинут нас, так как понимают угрозу от РФ.

"Военная машина противника набирает обороты и ее надо останавливать. Одномоментно обороты эти не остановятся. Они (россияне) переходят на военные рельсы и у них есть дальнейшие планы не только по нам, но и по другим странам. И мы это тоже понимаем. И представьте, они придут со всем этим опытом, наработанными боевыми действиями, жаждой победы, потому что "вот мы победили страну (если предполагать, что Украина проиграет), то давайте дальше". Пугать ядерным оружием друг друга не выход", - прокомментировал командующий Нацгвардии.

Он добавил, если Украина и партнеры сделают все правильно в противодействии россиянам, то второй раз они уже "не полезут".

Пивненко отметил, что со своей стороны Украина активно развивает оборонное производство, в том числе изготовление дронов, расширяет ракетное производство и качественно, и масштабно.

В случае прекращения боевых действий в Украине, России для того, чтобы восстановиться и уйти снова с войной достаточно будет 2-3 года. Поэтому за эти 2-3 года Украина должна построить мощные фортификации и сформировать сильное войско.

"Надо такие фортификации, чтобы вообще они тупо погибали там. 40 км буферной зоны застроить фортификациями. И постоянно держать войска в боевой готовности", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, недавно экс-гендиректор ЦРУ Дэвид Петреус сделал прогноз относительно "запаса прочности" Украины в войне с Россией и оценил вероятность того, что США продолжат свою поддержку.

Так, он выразил убеждение, что Украина сможет продержаться в войне еще полгода точно без новой помощи США. В то же время надеется, что дальше будет поддержка со стороны США и Конгресса США, в частности усилением санкционного давления на диктатора Путина.

По его словам, фонд национального благосостояния России, вероятно, закончится "где-то в следующем году", поэтому санкции могут стать проблемой для путинского режима.

При этом страны Европы сейчас пытаются усиливать Украину. Так, в этом году союзники в рамках формата "Рамштайн" обязались выделить больше средств на военную поддержку, чем во все предыдущие годы полномасштабной войны России против Украины. Вчера, 4 июня, семь стран объявили о новых взносах на помощь обороне Украины.

Также сообщалось, что Украина получит большой пакет морской помощи от Нидерландов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в 2025 году международные партнеры Украины увеличат финансирование производства вооружения в Украине на общую сумму до 1,3 млрд евро.

Перед этим заседанием "Рамштайн" стало известно, что министр обороны США Пит Гегсет не будет присутствовать на встрече 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что станет первым случаем за три года, когда глава Пентагона пропускает это мероприятие.

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