По словам эксперта, если использовать такой метод, то россияне не смогут атаковать Украину с самолетов.

Чтобы российская стратегическая авиация не имела возможности летать и наносить ракетные удары по Украине, нужно атаковать не военные аэродромы, как это было во время спецоперации "Паутина". Как отметил летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью "Telegraf UA", найти уязвимую точку противника можно в другом месте.

По его словам, необходимо уничтожать нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ. В частности, как считает эксперт, надо уничтожать запасы авиационного керосина.

"Этот керосин производят всего около десятка российских заводов. Один Ту-95 "жрет" одну железнодорожную цистерну, 55 тонн. Три железнодорожные цистерны авиационного керосина заходит в Ту-160. Примерно до железнодорожной цистерны заходит в Ту-22", - объяснил Свитан.

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Бывший летчик отметил, если бы военные уничтожали эти нефтеперерабатывающие заводы, то можно было бы ликвидировать всю российскую авиацию.

"Не уничтожить, но не дать возможности ей летать. И тогда бы на нас ракеты воздушного базирования не летели бы", - заверил полковник ВСУ в запасе.

Кроме того, Свитан упрекнул, что из-за отсутствия атак по российским НПЗ, которые изготавливают авиационный керосин и дизельное топливо для армии РФ, оккупанты полностью обеспечены достаточным количеством горючего на летний период этого года. В то же время, как говорит эксперт, россияне уничтожили все украинские нефтеперерабатывающие заводы.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Напомним, 1 июня украинская спецслужба отработала по нескольким военным аэродромам Российской Федерации. Во время массированной атаки дронами было повреждено и уничтожено несколько десятков самолетов.

Позже глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали и результаты спецоперации "Паутина". Он отметил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет.

"Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - рассказал Малюк.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, как РФ планирует ответить на украинскую "Паутину". По его словам, это будет сделано таким образом, как военные посчитают нужным.

Также Песков назвал украинские удары "терактами" и заявил, что Россия хотела бы услышать "жесткое осуждение" этих действий на международном уровне.

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