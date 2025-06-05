В Украине считают, что такой шаг Польши идет вразрез с духом добрососедских отношений между странами.

Польский сейм утвердил официальный День памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики", который будут отмечать на национальном уровне ежегодно 11 июля. Об этом сообщается на Facebook-странице Сейма.

"11 июля будет Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики. В 1939-1946 годах украинские националисты из Организации украинских националистов (ОУН), Украинской повстанческой армии (УПА) и других украинских националистических формирований, действовавших на восточных кресах Второй Польской Республики (Волынское, Тернопольское, Станиславовское, Львовское, Полесское воеводства) и нынешних Люблинском и Подкарпатском воеводствах, совершили преступление геноцида против польского населения. Они убили более 100 тысяч поляков, преимущественно сельских жителей, уничтожили их имущество и привели к изгнанию сотен тысяч поляков из восточных кресов Второй Польской Республики", - говорится в сообщении.

В сейме объясняют, что апогеем этого преступления стал июль 1943 года, а "символической датой гекатомбы поляков от рук украинских националистов является 11 июля 1943 года, когда поляки были убиты примерно в ста городах".

Видео дня

"Мученичество из-за принадлежности к польской нации заслуживает того, чтобы его вспоминали в виде дня, который ежегодно отмечает польское государство, в который будет отдана дань уважения жертвам", - цитируется закон.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают это решение Сейма Республики Польша как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

В МИД подчеркивают, что такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран.

Украинская сторона отмечает, что последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории двух стран.

"Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки. Призываем польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что видит "предвзятость и политический контекст" постановления Сейма Республики Польша. Но несмотря на это призывает продолжить идти путем проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши соответственно.

"Еще раз напоминаем, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков. Враг у нас общий - Россия. Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран, должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их", - говорится в заявлении МИД Украины.

Волынская трагедия - последние новости

Как сообщал УНИАН, тема Волынской трагедии обсуждается на государственном уровне между Украиной и Польшей длительное время и является одной из самых болезненных в отношениях наших народов. В Польше этой трагедии уделяется много внимания, что нередко приводит к эмоциональным высказываниям публичных лиц как Польши, так и Украины.

В частности, в 2023 году Польский Сейм принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше официально называют "Волынской резней". В документе, который был утвержден единогласно, среди прочего содержится призыв к "признанию вины".

"Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны", - говорится в резолюции Сейма.

Как известно, сейчас возобновлены поисково-эксгумационные работы на украинской территории в поиске жертв Волынской трагедии. Так, в Тернопольской области на старом кладбище ныне несуществующего села Пужники проводятся соответствующие работы с привлечением экспертов из Польши. Польская сторона заявила, что такого высокого уровня экспертизы ранее еще не проводили.

В то же время недавно президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление относительно Волынской трагедии. Он предположил, что о том конфликте не знает большинство украинцев, ведь во времена СССР эту тему в школах не проходили. Поэтому, по его мнению, украинцы "удивляются, когда им рассказывают о преступлениях украинцев против поляков".

Стоит также напомнить, что на президентских выборах в Польше, второй тур которых состоялся 1 июня, победил Кароль Навроцкий - консервативный историк, который выступает за традиционные ценности, ограничение влияния ЕС и осторожную политику относительно вступления Украины в НАТО. Реагируя на поздравления с победой от президента Украины Владимира Зеленского он написал, что ждет продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании, а это "требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов".

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