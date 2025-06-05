Олег Шумей поделился, как часто они общаются.

Украинский певец Shumei (настоящее имя - Олег Шумей) поделился мнением о совместной работе и об отношениях в обычной жизни с Тиной Кароль.

"Она словно живет в музыке. Интересно наблюдать, как она ее чувствует, слышит. Может зайти в студию и с ходу, без дополнительных репетиций, записать очень качественный трек", - рассказал он в интервью OBOZ.UA.

Говоря о том, какие отношения их связывают в обычной жизни, молодой исполнитель отметил:

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"Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня - свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю".

Кроме того, Shumei ответил на вопрос о своем переводе знаковой для Тины Кароль песни "Выше облаков", согласовывал ли он его с ней:

"Я не помню, что нам ставили какие-то условия по этой песне, однако все же я считал необходимым показать свой вариант перевода, потому что это ее песня. Она не была строгой в оценках, подсказала лишь какие-то детали, которые можно было бы подправить. В целом ей все понравилось".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Тина Кароль в дуэте с Shumei выпустили треки "Дзвони", "Стерва".

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