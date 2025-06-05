Девушка потеряла на войне жениха.

Украинская военнослужащая и парамедик Катерина Полищук (известная под позывным "Пташка") рассказала, встретила ли она возлюбленного после гибели жениха, морского пехотинца Ярослава Христюка, в марте 2022 года в Мариуполе.

"Я никого не ищу. Если говорить не просто о физической близости, а о человеке, с которым я хотела бы встретить свою смерть, прожить все, что было до него… Ярослав поставил очень высокую планку. Он поставил невероятно высокую планку. И это не только о галантности, заботе, отношении. Это о человеке и о его умении любить и отдаваться на 100%", - отметила девушка в интервью Маричке Падалко.

Она призналась, что при этом не отказывается от такой возможности кого-то встретить в будущем:

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"У меня нет такого, что я ни с кем не общаюсь, ни к кому не прикасаюсь, потому что мой жених погиб. Прошло уже очень много времени. Конечно, в первое время я не хотела ни о ком из мужчин слышать. Но вступать в серьезные отношения и строить свою дальнейшую жизнь с кем-то сейчас - у меня нет такой цели… Я этого не боюсь, я это не отталкиваю".

На вопрос, пытался ли кто-то ухаживать за ней, Полищук сказала:

"Может кто-то и хотел, но я сильно этого не замечала. Сейчас у меня много работы. И, наверное, не встретился мне тот человек, который… Мой человек, наверное, еще где-то ходит".

Напомним, Катерина Полищук "Пташка" рассказала, как ей предлагали участие в шоу "Холостяк".

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