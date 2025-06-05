Они были вместе почти восемь лет.

Известная американская актриса и модель Дакота Джонсон ("Пятьдесят оттенков серого", "Суспирия") и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин разорвали отношения.

Об этом со ссылкой на многочисленные источники пишет американский журнал People. Последний раз их сфотографировали вместе еще 16 мая, а до этого звезды держались за руки во время январских гастролей британской рок-группы в Индии. По словам одного из собеседников, на этот раз звезды разошлись окончательно.

По данным издания, актриса и музыкант встречались с 2017 года. Первые слухи об их помолвке появились еще пять лет назад, однако жениться они не спешили. В прошлом августе СМИ писали о проблемах пары, однако тогда представитель Джонсон опроверг это, заверив, что те счастливы вместе.

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В одном из интервью актриса рассказывала, что участвует в жизни двух взрослых детей Мартина от предыдущего брака с певицей Гвинет Пэлтроу. "Я люблю этих детей так, будто от этого зависит моя жизнь. Всем сердцем", - рассказывала она Bustle.

Также Джонсон трогательно высказывалась о выступлениях своего бойфренда на сцене, рассказывая, что ей нравится наблюдать за Мартином:

"Я могла бы смотреть на него каждый день. Я не знаю, как это объяснить. Я чувствую, что, не знаю... Я смотрю, как мое самое любимое существо делает свое самое любимое дело".

Другие звездные разрывы

Напомним, в 2023 году актер Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе после 27 лет брака.

Лишь недавно Фернесс открыто рассказала о причине их разрыва. В комментарии для Daily Mail она призналась, что пережила травматический путь измены, что стало глубокой эмоциональной раной для нее.

Также ранее Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли. В интервью для журнала GQ актер отметил, что официальное завершение их брака не стало для него значимым событием.

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