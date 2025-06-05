Известно, что несмотря на свою позицию относительно санкций, премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживал все пакеты, которые вводил ЕС.

В Словакии законодатели одобрили резолюцию, которая предоставляет членам правительства право не поддерживать новые санкции против РФ. Такое предложение выдвинула младшая пророссийская партия коалиции. Его поддержали 51 из 76 законодателей. Об этом пишет Bloomberg.

В издании напомнили, что несмотря на то, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел на свою должность благодаря критике санкций против России и военной помощи Украине, он в конце концов поддерживал все пакеты санкций ЕС против Москвы, которые были приняты после его переизбрания в 2023 году.

Позиция Фицо относительно войны в Украине - последние новости

Ранее Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене санкций против РФ. По его словам, ограничения "похожи на чуму", поэтому он отвергает политику санкций.

Видео дня

Кроме того, премьер-министр высказался о возможном референдуме об отмене антироссийских санкций. Политик отметил, что если такой референдум состоится, то он поддержит его.

Также в апреле 2025 года Фицо отказался осудить Россию за удар по Сумах, в результате которого погибли 34 человека, а еще 119 - получили ранения.

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но я не имею достаточно информации, чтобы просто сказать что-то прямо сейчас", - подчеркнул политик.

Вас также могут заинтересовать новости: