Судя по сообщениям, ее атаковали управляемыми авиационными бомбами.

Днем в четверг, 5 июня, российские оккупационные войска нанесли повторный удар по зданию Херсонской областной государственной администрации.

В 15:26 глава военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале предупредил, что на пусковых рубежах находится российский военный самолет. Вскоре он сообщил о по меньшей мере двух управляемых авиационных бомбах на город:

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем".

Обстрелы Херсона 5 июня

Как сообщал УНИАН, сегодня утром местные власти заявили о масштабном обстреле Херсона. Известно, что захватчики из армии РФ задействовали в нападении четыре управляемые авиационные бомбы.

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Сообщалось о повреждении жилых домов: в одном из них был разрушен целый подъезд, в других - выбиты окна.

Также значительным разрушениям подверглось здание областной государственной администрации. Прокудин сообщал, что в результате атаки пострадали мужчины 68 и 74 лет.

Напомним, Россия систематически терроризирует Херсон и область, применяя беспилотники, артиллерию и другие виды вооружения, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры.

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