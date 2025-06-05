Николя Ожюла, который до этого сделал ряд точных предсказаний, "увидел" опасные события в течение следующих месяцев.

В периоды глобальной неопределённости внимание общественности часто обращается к известным экстрасенсам и астрологам, чьи прошлые предсказания сбывались с поразительной точностью.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сейчас всё больше интереса вызывает новое имя — Николя Ожюла, экстрасенс и гипнотерапевт из Великобритании. Его предсказания на 2025 год вызвали широкий резонанс, особенно из-за их поразительного совпадения с последними мировыми событиями, пишет The Times of India.

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Одним из самых тревожных прогнозов 38-летнего экстрасенса является возможное начало глобального конфликта в середине 2025 года. Он объясняет надвигающийся кризис не политическими причинами или военной эскалацией, а "отсутствием сострадания в мире", подчёркивая эмоциональный и нравственный упадок, который, по его мнению, ведёт человечество к войне.

Тревожное предсказание на 2025 год

По словам Ожюлы, грядут "ужасающие проявления человеческой жестокости и насилия", вызванные национализмом и религиозной рознью. Он допускает возможность начала Третьей мировой войны уже к середине года.

При этом, по его мнению, Великобритания не останется в стороне, и текущие события, повышающие уровень глобальной напряжённости, лишь подтверждают его предсказания.

Недавние события, подтверждающие его видения

"Недавнее убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в результате подрыва автомобиля в Москве, в котором российские СМИ обвинили британскую разведку, усилило напряжённость и, по мнению некоторых, укладывается в сценарий, предсказанный Ожюлой", - пишет издание.

Другие предсказания на 2025 год

Помимо войны и насилия, Ожюла предсказывает крупные стихийные бедствия в разных регионах мира и появление новых пандемий — как продолжение мутаций вируса COVID-19. Он также предупреждает об ускорении последствий изменения климата.

В политике он предрекает отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера и глобальный всплеск инфляции. На фоне этой турбулентности он видит примирение принцев Уильяма и Гарри.

В США, по его словам, Дональда Трампа ждёт успешный год, несмотря на юридическое и медийное давление, а также возрождение консервативных ценностей. Также Ожюла предсказывает прорыв в медицине, особенно в области выращивания органов в лабораториях.

Ранее УНИАН сообщал, когда Баба Ванга предсказала "конец света".

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