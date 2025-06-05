Обошлось без тяжелых последствий, и всех мобилизованных отправили для прохождения службы.

На сборном мобилизационном пункте в Киеве произошли беспорядки во время подготовки к отправке мобилизованных в учебные центры. Об этом говорится в сообщении на странице Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook.

Отмечается, что в сети распространяется видео и информация о ситуации на сборном пункте города Киева.

"Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры начались беспорядки", - говорится в сообщении.

Видео дня

Так, для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранители, чтобы обеспечить порядок и "исключить эскалацию конфликтов, которые могли обернуться произволом".

"В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд", - отметили в ТЦК.

Инциденты с ТЦК

Как сообщал УНИАН, с мая Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины начало публично отчитываться перед украинцами о работе ТЦК и СП. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не придерживался должностных обязанностей, или нарушил закон.

По данным Командования Сухопутных войск, в мае 89% всех инцидентов (233 случая) с ТЦК оказались неподтвержденными. Только 11% (30 инцидентов) - реальные и были проверены с вынесением решений.

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