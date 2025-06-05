За полтора часа у них не нашлось возможности обсудить крупнейшую войну нашего времени, в которую обе страны опосредованно вовлечены.

Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, после чего похвастался, что они проигнорировали тему войны в Украине. Соответствующее заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social.

"Я только что завершил очень плодотворный телефонный разговор с президентом Китая Си, во время которого обсудил некоторые тонкости нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения", - написал он.

Трамп отметил, что разговор длился целых полтора часа и "привел к очень положительному результату" для обеих стран. По его словам, вскоре Пекин и Вашингтон проведут более предметные переговоры на уровне делегаций.

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"Разговор был почти полностью сосредоточен на ТОРГОВЛЕ. Ничего не обсуждалось по России/Украине или Ирану", - отдельно отметил президент США.

Телефонная дипломатия: последние новости

Как писал УНИАН, накануне Трамп провел неанонсированный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время беседы хозяин Кремля пожаловался собеседнику на украинские "теракты" против "гражданских целей" в России и пообещал отомстить. Сам Трамп признал, что этот разговор не приблизил мир, однако все равно почему-то назвал его "хорошим".

Сегодня стало известно, что Путин вчера провел телефонный разговор еще и с Папой Римским. В нем понтифик попросил российского диктатора пойти на диалог с Украиной.

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