В списке есть Близнецы.

Определены четыре знака Зодиака, которые пройдут через глубокие духовные испытания в июне 2025 года, пишет Parade.

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Овен

Овны находятся в центре астрологических событий, так как с конца мая в их знак вошли Сатурн и Нептун, закладывая начало длительного и важного этапа. Июнь, особенно период с 9 по 21 число, принесет осознание того, что мешает вам выстроить новую жизненную стратегию. Это время внутренней работы: разбор старых установок, поиск настоящих желаний и глубинная переоценка целей. Не спешите, путь только начинается, и осознанность сейчас особенно важна.

Близнецы

Близнецы завершают масштабный цикл, начавшийся летом 2024 года, когда Юпитер вошел в их знак. Пик напряжения приходится на начало июня - время закрытия проектов и подведения итогов. Чтобы добиться успеха, важно сосредоточиться на деталях и избегать иллюзий, которые может навеять всё ещё активный Нептун. Ваш ум будет острым благодаря Меркурию, так что используйте его, чтобы уверенно завершить дела. Вы почти у финиша, не упустите шанс.

Рак

С 9 июня Юпитер переходит в ваш знак, начав годовой цикл личностного роста. Это редкий шанс проявить себя, усилить уверенность и притяжение. Но начало июня может оказаться непростым: напряжённые аспекты с Сатурном и Нептуном временно собьют с волны вдохновения. Возможны трудности в профессиональной сфере, но не позволяйте им подавлять ваш внутренний свет. Уже к середине июля вы почувствуете, как энергия меняется - дайте себе немного времени.

Козерог

Для Козерогов июнь - старт важного этапа, когда придётся закладывать новый фундамент в личной или профессиональной жизни. С 8 июня давление может нарастать, особенно в отношениях с другими людьми. Конфликты возможны, но ваш путь - не борьба, а дипломатия. Юпитер в Раке смягчает вашу строгость и подсказывает: действуйте с теплом, говорите от сердца. Это принесет плоды не только сейчас, но и в течение всего следующего года.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака сорвут большой куш до конца месяца.

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