США в очередной раз напоминают, что как раньше уже не будет.

Страны-члены Североатлантического альянса больше не могут полагаться на защиту Соединенных Штатов Америки, они должны самостоятельно усиливать свою обороноспособность.

Как пишет Politico, с таким заявлением перед встречей министров обороны стран НАТО выступил министр обороны США Пит Хегсет. Ожидается, что в Брюсселе союзники договорятся о новых стандартах для военной техники и обсудят возможность установления нового ориентира оборонных расходов на уровне 5% от ВВП:

"Соединенные Штаты гордятся тем, что они здесь, что они вместе с нашими союзниками, но наше послание и в дальнейшем будет четким: это сдерживание и мир с помощью силы, но это не может быть полаганием на Америку. Это не может и не будет полаганием на Америку. Это не может быть только полаганием на американские силы и средства".

Накануне посол США в НАТО Мэтью Уитакер заверил, что Вашингтон остается преданным 5 статье НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех.

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"Но мы также считаем разумным, чтобы наши союзники также были преданы статье 3", - сказал он, имея в виду требование поддерживать и развивать индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению.

США и НАТО

Как известно, предыдущие заявления американского президента Дональда Трампа вызвали беспокойство относительно будущего обязательств США в рамках Североатлантического Альянса.

В частности, Трамп отметил, что Соединенные Штаты могут не защищать страны-члены, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Эти слова спровоцировали критику со стороны европейских лидеров. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любое предположение об отказе союзников защищать друг друга подрывает безопасность всего Альянса.

В ответ на эти события, некоторые страны НАТО уже пообещали увеличить свои оборонные расходы до более 5% ВВП, пытаясь укрепить свой военный потенциал.

Также союзники волнуются, что США могут частично сократить свое присутствие в Европе, сосредотачивая внимание на других регионах, таких как Индо-Тихоокеанский.

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