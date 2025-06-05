Телефонный разговор состоялся еще вчера, но сообщили о нем только сегодня.

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал его сделать шаг в пользу мира и диалога. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся еще вчера днем - он был первым с момента вступления Льва XIV на Святой престол. Собеседники сосредоточились, в частности, на войне в Украине, говорят в Ватикане.

Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что во время разговора речь шла о гуманитарной ситуации, вызванной войной.

Видео дня

"Папа обратился к России с призывом сделать шаг, который бы способствовал миру, подчеркнув важность диалога для создания положительных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - говорится в заявлении Ватикана.

Среди прочего Папа Лев XIV и президент Путин обсудили вопрос обмена пленными.

"Папа Лев вспомнил Патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале его понтификата, и отметил, как общие христианские ценности могут быть светом, который помогает искать мира, защищать жизнь и стремиться к настоящей религиозной свободе", - сообщил начальник пресс-службы Ватикана.

Папа Римский и война в Украине

Как писал УНИАН, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Ватикан мог бы стать площадкой для прямых переговоров Украины и России. Новый Папа Лев вроде бы одобрительно отреагировал на эту идею.

Однако в Кремле эту идею отвергли. При этом была озвучена довольно странная причина - потому что Ватикан является столицей католиков и расположен в Италии, которая является членом НАТО. При этом Кремль не против переговоров в мусульманской Турции, которая сама является членом НАТО, которым не является Ватикан.

Вас также могут заинтересовать новости: