Украина сможет беспошлинно экспортировать сталь и железо, если это не будет "вредить промышленности ЕС".

Европейский союз на три года продлил приостановление защитных мер в отношении импорта железа и стали из Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Евросоюза.

В Совете ЕС напомнили, что с 2018 года ЕС применял защитные меры в отношении импорта определенных видов железа и стали, чтобы защитить своих производителей от глобального избытка мощностей. В рамках поддержки Украины со стороны ЕС в связи с незаконной агрессией России, Украина была освобождена от этих мер.

"Сегодня Совет ЕС принял решение о продлении приостановления действия защитных мер ЕС в отношении железа и стали с целью поддержки экономики Украины в условиях агрессивной войны России. Цель - облегчить вызовы, с которыми сталкиваются украинские производители и экспортеры в результате войны", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В то же время, Европейская комиссия сможет принять имплементационный акт о приостановлении действия пошлин на указанную группу товаров на срок до двенадцати месяцев.

Вместе с тем, ЕС может вернуть пошлины и квоты, если импорт железа и стали из Украины возрастет до уровня, "который существенно вредит или угрожает нанести ущерб промышленности ЕС".

Торговый безвиз

Как известно, с июня 2022 года между Украиной и ЕС действует торговый безвиз как временная мера для поддержки украинской экономики во время полномасштабного вторжения России. Он предусматривает отмену пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз.

Вместе с тем, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной, который завершается 5 июня.

По данным СМИ, блок работает над пересмотром условий зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: