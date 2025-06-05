Сейчас все уже в порядке – похоже, кто-то просто пошутил.

В сети разошлась забавная история, случившаяся на официальном сайте Nvidia. На короткое время в списке реальных продуктов компании появилось "кирпичное издание" GeForce RTX 4040 Brick Edition, пишет VideoCardz.

Вместо видеокарты в описании значится настоящий кирпич, который оснащен 8 гигабайтами памяти, но, что вполне ожидаемо, лишенный графического процессора. Brick Edition за $0 могла бы посоперничать с RTX 5060 по этой характеристике.

Кирпичная видеокарта продавалась на американской версии сайта NVIDIA. Похоже, ошибку быстро заметили и поправили – сейчас в соответствующем листинге нет ничего подобного, но интернет все помнит.

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Nvidia не прокомментировала случившееся. Фанаты предположили, что это была отсылка к интернет-мемам о мошенниках, заменяющие видеокарты кирпичами, или шуткам о громоздких размерах современных GPU. Либо же это просто тестовая заглушка, не предназначенная для публикации.

А меж тем обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет. Покупатели столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

Ранее техноблогеры предостерегли геймеров от покупки новенькой GeForce RTX 5060 и обвинили Nvidia в манипуляции.

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