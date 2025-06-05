Запланированное повышение минимальной зарплаты не превышает ожидаемую инфляцию.

Правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты, которая не менялась с апреля 2024 года и сейчас составляет 8 000 гривень, о чем свидетельствует проект бюджетной декларации на 2026-2028 годы. Экономические эксперты рассказали УНИАН, насколько реалистичны эти планы.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что обнародованные цифры - лишь предложение Министерства экономики и пока окончательного решения по этим показателям нет.

"На следующий год ситуация, на мой взгляд, тоже очень сложная. Ни у кого не вызывает сомнений необходимость повышения минималки в следующем году, но, опять же, я не понимаю источников. Я еще более-менее понимаю макрофинансовую помощь на 2025 год, но на 2026 год вообще чистый лист. Будет ли макрофинансовая помощь, сколько ее будет? Насколько я понимаю, ни копейки помощи Украине от США не будет", - говорит эксперт.

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Вопросы, которые повлияют на экономическую ситуацию, по его словам, касаются и того, насколько реалистичной на сегодня является остановка активной фазы боевых действий и улучшение ситуации с безопасностью, чтобы в Украину могли заходить инвесторы. Не менее важным является урожай этого года.

"Если урожай будет плохим, то инфляцию не остановит ничто. А инфляция будет активно провоцировать падение реальных доходов населения. В опубликованных цифрах инфляционные ожидания на 2025 год - 9%, на 2026 - 7%, но за счет чего такую инфляцию держать? Чтобы такая инфляция была, надо, чтобы рост экономики был не на уровне тех призрачных 2%", - считает Пендзин.

В свою очередь, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский оценивает планы правительства как "подъемные".

По его словам, запланированное повышение минимальной зарплаты не превышает ожидаемую инфляцию. То есть, согласно текущим планам правительства, "минималка" вырастет лишь формально - на самом деле ее покупательная способность не изменится, потому что она просто "догонит" рост цен.

"Более того, с повышением минимальной зарплаты растут не только расходы, но и доходы бюджета, особенно в украинской экономике, где миллионы работников оформлены на минимальную зарплату, а остаток платится "в конверте". Поэтому предложенное повышение выглядит подъемным, хотя уменьшение международной помощи со следующего года является риском", - говорит эксперт.

Минимальная зарплата в Украине - последние новости

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал основные экономические показатели на следующие три года, заложенные в проект бюджетной декларации Министерства финансов на 2026-2028 годы. Прогнозируется, что минимальная заработная плата составит в 2026 году - 8 688 грн, в 2027 году - 9 374 грн, в 2028 году - 10 059 грн.

Ранее УНИАН писал, как рассчитывается "минималка", насколько реально прожить на нее, и каковы планы правительства на ближайшие годы.

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