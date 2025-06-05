Чемодан женщины лишь немного превысил нормы провоза багажа, но она нашла выход из ситуации.

Ирландский лоукостер Ryanair известен одними из самых строгих в Европе требований к размерам ручной клади пассажиров. Из-за этого в соцсетях нередко можно увидеть жалобы путешественников на штрафы от авиакомпании за превышений норм багажа.

Однако 43-летняя туристка Натали Сэдлер, похоже, придумала гениальный способ утереть нос жадному авиаперевозчику, пишет Daily Express.

Мать троих детей рассказала, что когда она 20 мая 2025 года садилась на рейс из Пальма-де-Майорки в Лидс-Брэдфорд, один из сотрудников попросил ее положить чемодан в багажный отсек. Женщина приобрела приоритетную посадку для своего семейного отпуска на Балеарских островах и имела право на провоз двух предметов ручной клади размерами 40x20x25 и 55x40x20 см.

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И хотя Натали признала, что ее чемодан был чуть большим, она отказалась платить 70 евро за сумку, отому что обратившийся к ней сотрудник был "груб".

Поэтому она направилась в ближайший бар у выхода на посадку и попросила у них мусорный мешок. Женщина высыпала в него все из своего чемодана, а последний оставила в аэропорту. Затем она села в самолет и положила мешок на верхнюю полку, пока другие пассажиры аплодировали.

"Он (чемодан) был буквально на ноготь шире, чем нужно, и колесо было немного выдвинуто, так что я не собираюсь это оспаривать. Она (сотрудница Ryanair) сказала: "Если ты не заплатишь 70 евро, то полетишь домой новым рейсом. Я отправлю рейс без тебя". Дело было не в деньгах, а в принципе, потому что она была такой грубой", – рассказала Натали.

Также миссис Сэдлер заявила, что летела на Майорку на Ryanair всего за семь дней до злополучного рейса с тем же чемоданом и не испытала никаких проблем. Этот совершенно новый чемодан был подарком от ее родителей, тем не менее, она не пожалела, что оставила его.

"Я была очень рада отказаться от чемодана. Это просто чемодан, это не конец света... У меня было такое чувство, будто я только что вышла из тюрьмы. Я определенно куплю еще один чемодан, но я еще раз проверю размеры. Я не хочу снова через это проходить... Чемодан стоит всего 45 фунтов стерлингов (около 54 евро – ред.), так что я не собиралась платить 70 евро", – отметила женщина.

В Ryanair при этом заявили, что вовлеченный в инцидент работник был с третьей стороны, однако напомнили, что пассажиры обязаны соблюдать правила: "Политика Ryanair в отношении багажа проста: если сумка помещается в наш размерник, который больше наших согласованных размеров, она провозится бесплатно. Если сумка не помещается в наш размерник, за нее взимается плата. Сумка этого пассажира превысила допустимые размеры, и он решил перепаковать свои вещи в другую сумку, которая подошла бы по размеру. Есть очень простое решение этой проблемы: пассажиры просто соблюдают свое соглашение при бронировании и путешествуют с сумками, которые соответствуют или меньше наших согласованных размеров сумки".

За что Ryanair штрафует пассажиров

Ранее опытная путешественница по имени Лив призвала пассажиров "забыть о чемоданах на колесах", если они хотят путешествовать с ними на рейсах Ryanair как с ручною кладью. Дело в том, что даже если сам чемодан соответствует требуемым нормам, его колесики и ручка могут не влесть в измирительные рамки. В таком случаем пассажирам придется доплатить за багаж немалую сумму.

Именно по такой причине путешественница из Лондона по имени Кей нарвалась на штраф в 75 евро. Позже девушка поклялась больше никогда не летать на крыльях Ryanair.

Тем временем, еще одной британской туристке по имени Руби пришлось заплатить Ryanair 60 евро за бутылку воды, прикрепленную к верхней части рюкзака – персонал авиакомпании посчитал, что она превысила разрешенные нормы по размеру ручной клади.

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