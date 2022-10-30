В частности, речь идет о сумме 330 млрд долларов и яхтах путинских олигархов.

В Офисе президента Украины призвали страны Запада прекратить искать оправдания и передать Украине замороженные российские активы.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Почему до сих пор идет странное обсуждение: что делать с конфискованными российскими 330 млрд долларов и яхтами путинских олигархов? Разрушенные города и кровь украинских детей должны поставить точку в этой теме: российские активы надо передать украинскому народу. Хватит отговорок. Россия должна заплатить", - подчеркнул Подоляк.

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Замороженные активы РФ

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозили российских активов более чем на 17 млрд евро.

Стоит добавить, что Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около $320 млн) в рамках экономических санкций против России. Парламент страны разрешил передать эти деньги Украине.

Министерство юстиции США просит Конгресс также узаконить передачу замороженных российских активов Украине.

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