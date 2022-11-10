Страна удваивает количество сотрудников Управления по осуществлению финансовых санкций, чтобы сохранять санкционное давление на Россию.

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,4 млрд фунтов стерлингов (20,9 млрд долларов США) с момента введения жестких антироссийских санкций после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пишет Bloomberg, эта цифра включает только финансовые активы, включая акции и денежные средства.

В Управлении по осуществлению финансовых санкций (OFSI) заявили, что российских активов заморожено примерно на 6 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем активов всех других режимов, на которые распространяются санкции.

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Великобритания вместе со своими союзниками ввела ограничения на более чем 1200 человек и 120 предприятий. При этом министерство финансов получило 236 отчетов о нарушении санкций.

"Мы ввели самые суровые санкции в отношении России, и это наносит ущерб их военной машине. Чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы сохранить давление на коррумпированных приспешников Путина, мы более чем удвоим численность сотрудников OFSI", – объявил министр финансов США Эндрю Гриффит.

Заморозка российских активов

Как писал УНИАН, Европейский Союз заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро. Сейчас Европейский Союз изучает возможность использования замороженных активов, в том числе – российского центрального банка, для восстановления Украины.

Власти Чехии заявили, что у них есть идеи о конфискации российского имущества, замороженного в стране. Прага намерена предоставить Украине 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление страны.

В США продолжается дискуссия о будущем замороженных активов РФ. Демократическая партия предлагает финансировать Украину за счет арестованных активов РФ, однако группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступили против.

В Офисе президента Украины призвали страны Запада прекратить искать оправдания и передать Украине замороженные российские активы.

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