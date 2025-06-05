РФ хочет увеличить производство "шахедов" с 2 тыс. единиц в месяц до 5 тыс. единиц.

Для населения Украины "шахэды" страшнее даже баллистических ракет из-за того, что российские оккупанты используют очень большое количество дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

Он прокомментировал, в частности, информацию о том, что оккупанты увеличивают производство различных БпЛА. По словам эксперта, надо различать типы дронов. Например, FPV-дроны, "Мавики" - это дроны поля боя, "Ланцет" имеет тактический уровень, также есть разведывательные БпЛА, дроны-камикадзе дальнего радиуса действия. Как пояснил специалист, речь идет о "шахедах", производство которых россияне хотят увеличить с 2 тыс. единиц в месяц до 5 тыс. единиц.

"Здесь надо смотреть по каждой позиции отдельно и определяться, какие меры противодействия для этого осуществлять. Для населения Украины наибольшую опасность несут "шахеды". "Шахеды" и им подобные опаснее даже, чем ракеты. То есть, баллистика - это опасно, крылатые ракеты тоже опасны. Но за счет количества "шахеды" оказываются более смертоносным оружием поражения, чем высокотехнологичные изделия", - подчеркнул Лакийчук.

Видео дня

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, российская армия ежедневно наносит массированные дроновые удары по гражданскому населению Украины.

В частности, ночью 5 июня целью оккупантов стали Прилуки и Харьков. В результате атаки оккупантов по Харькову пострадали 18 граждан, среди которых четверо детей: 13, 9 и 7 лет, они испытали острую реакцию на стресс. Известно, что дроны попали в 16-й этаж жилого дома, а также в стену пятиэтажки.

В Прилуках погибли пять человек, среди которых две женщины и ребенок, также много людей ранены. Под дроновым ударом ночью также находился юг Одесской области, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Кроме того, российские оккупанты 5 июня сбросили на Херсон четыре авиабомбы. В результате удара ранения получили несколько гражданских, повреждены жилые дома, разрушениям подверглось здание военной администрации. Также благодаря спасателям удалось освободить из заблокированного подвального помещения четырех человек.

Вас также могут заинтересовать новости: