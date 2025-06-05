Курс гривни к евро установлен на уровне 47,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,38 грн за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,42/41,45 грн/долл., а евро - 47,38/47,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 5 июня не изменился и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар, то есть 100 долларов в банке можно приобрести за 4180 гривень. Продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро вырос на 5 копеек и составляет 47,80 гривни за евро, таким образом, 100 евро стоят 4780 гривень. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" сегодня вырос на 3 копейки и составляет 41,75 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 47,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,75 гривни за единицу иностранной валюты.

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