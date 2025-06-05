Певица призналась, жалеет ли о том, как все сложилось.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова) поделилась "сенсацией" о разрыве с бывшим возлюбленным - латвийским певцом Стасом Шуринсом. У пары был роман во время проекта "Фабрика звезд 3".

"Он меня бросил. Вот это - сенсация. Стасик меня бросил, без приколов. Я любила его страшно. Он разбил мне сердце. Он просто приехал и сказал мне: "Мы расходимся". Это было очень больно. И я перестрадала", - отметила артистка в комментарии проекту "Тур по звездам" на Люкс ФМ.

При этом MamaRika добавила, что в последствии она, конечно, поняла, что все было к лучшему:

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"У него сейчас семья, все окей. У меня вообще все зашибись. У меня ахр*нительный муж, я его очень люблю. Мы почти 11 лет вместе… Потому я очень рада, что так все сложилось. Все разрывы, все события не просто так происходят".

Напомним, ранее MamaRika рассказала о своем отце, который сейчас живет в России. Артистка не смогла сдержать слез, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, еще в 2014 году она поставила условие, что они с отцом не обсуждают тему войны в Украине, поскольку, вероятно, у них разные взгляды.

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