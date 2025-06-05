Шоумен поделился шуточным снимком в Instagram.

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) показал, как бы он выглядел, если бы родился женщиной.

Сгенерированное, судя по всему, фото артист разместил в Instagram Stories.

На снимке Потап предстал в образе пышной блондинки в белоснежном свадебном платье с глубоким декольте.

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Также шоумен поделился еще несколькими короткими роликами с танцами на крыше и возле бассейна во дворе.

Напомним, ранее Потап рассказывал о планах построения нового бизнеса за границей. В частности, по его словам, он открывает свой продюсерский центр в Майами и Барселоне, а также стал владельцем ресторана в Испании. При этом артист признался, в каком городе он сейчас чаще всего "базируется":

"Мы сейчас живем в разных странах и городах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени - это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря".

Хотя чуть позже Потап заявил, что не считает себя эмигрантом: "Я всю жизнь за свои 20 лет карьеры в основном по полгода проводил за границей, а сейчас просто больше".

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