Принимающая сторона поселила немецкого канцлера в гостевом доме, который пользуется репутацией "самого роскошного отеля в мире".

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Это будет первая встреча Мерца и Трампа. По данным издания Bild, ожидается, что администрация США будет настаивать на увеличении обязательств Германии в сфере обороны. Также речь пойдет о пошлиных между США и Европой. Трам рассчитывает, чтоему удасться добиться уступок со стороны немецкого канцлера.

Мерц в свою очередь попытается убедить президента США в необходимости новых санкций против РФ.

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Как отметило издание, стремление нового правительства Германии к повышению военных расходов импонирует Трампу, что может помочь Мерцу найти общий язык с ним.

При этом, журналисты издания не исключили, что встреча, однако, может принять непредсказуемый оборот, если Трамп или вице-президент Джей Ди Вэнс спровоцируютканцлера вопросами об отношении его правительства к политпартии АдГ.

"Эта тема может стать испытанием дипломатических способностей Мерца", - написало издание.

Журналисты в связи с этим даже напомнили, что лидерам других европейских государств - премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону - встречи с Трампом давались очень трудно.

Редактор издания Вольфганг Ранфт обратил внимание, что на руку Мерцу может сыграть его рост (1,98 м), поскольку ранее Трамп, рост которого составляет 1,9 м, неоднократно восхищался высокими мужчинами и делал им комплименты, а также гордо рассказывал о двухметровом росте своего сына Баррона.

"В этом отношении Мерц значительно превосходит предыдущих визитеров Трампа - и Зеленского (1,7 м), и Стармера (1,72) и Макрона (1,73)", - констатировад журналист.

Далее издание отметило, что уже стало известно, где принимающая сторона поселила немецкого канцлера. Отмечается, что вашингтонский Blair House пользуется репутацией "самого роскошного отеля в мире" и именно в нем остановился Мерц.

В гостевом доме Трампа немецкого чиновника встретят богато декорированные классические интерьеры и розовая спальня, где ранее отдыхали принцесса Диана и Жаклин Кеннеди.

В этом романтичном люксе стоит превосходная кровать с балдахином XIX века. Чтобы добраться до кровати требуется маленькая подставка.

В целом же помещения, в которых разместится канцлер, обставлены антикварной английской мебелью XVIII века.

Издание отметило, что здесь также останавливались королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и Шарль де Голль и Ангела Меркель.

Визит Мерца в США

31 мая стало известно, что Мерц едет к Трампу. Издание Bloomberg узнало, о чем они будут говорить. Тогда в немецком правительстве изданию рассказали, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и торговую политику.

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