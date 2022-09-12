Министр отметил, что Украина сейчас создает такой юридический инструмент – международный договор.

Министр юстиции Украины Денис Малюська уверен, что у западных партнеров есть политическое согласие отдать Украине в 300 млрд долл. золотовалютных резервов РФ, но нужно разработать соответствующий юридический механизм.

Об этом он сообщил во время информационного телемарафона.

"Понимание и согласие наших партнеров относительно того, что Украине нужно передавать средства золотовалютных резервов РФ, есть. С какой страной мы бы не разговаривали, политическое согласие есть. Вопрос лишь в том, чтобы предоставить инструменты, как это сделать", - сказал он.

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Малюська отметил, что Украина сейчас создает такой юридический инструмент – международный договор.

"Это будет большой международный договор, где страны смогут присоединяться и во исполнение этого договора передавать нам активы и снимать иммунитет с активов РФ", - пояснил он.

По его словам, золотовалютные резервы РФ пока защищены суверенным иммунитетом, то есть одна страна не может отобрать что-то у другой просто так.

"Первый этап – суверенные активы около 300 млрд долларов. Второй этап, гораздо более сложный и длительный, - это отъем других активов. Например, российских государственных компаний или даже российских олигархов", - сказал глава министерства.

Лучшим сценарием Малюська считает ратификацию соответствующего договора этой зимой.

Осложнением в получении этих средств является то, что средства находятся не на территории Украины, поэтому нужно убедить западных юристов и политиков реализовать механизм, поскольку история еще не знала таких случаев.

"Когда мы этот механизм имплементируем, это изменит статус-кво государств или их имущества в мире. Потому что сейчас имущество государств неприкосновенно. Исключение - это единичные случаи относительно небольших сумм и незначительных стран", - сказал он.

Война в Украине и репарации:

В сентябре министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Украина будет требовать не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за убытки, которые были нанесены в результате российского вторжения.

Потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но названная Малюськой сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

Европейский Союз готовится к полному прекращению поставок российского газа. В период закачки голубого топлива российский "Газпром" несколько раз останавливал газопровод "Северный поток" и соответственно подачу газа в страны ЕС.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Она добавила, что конфискованных на сегодняшний день российских средств не хватит для восстановления Украины.

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