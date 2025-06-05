OnePlus представила мощный компактный смартфон с 'жирной' батареей (фото)

Это глобальная версия OnePlus 13T, выпущенного на китайском рынке в апреле.

OnePlus представила долгожданный компактный смартфон OnePlus 13s. Это глобальная версия 13T, выпущенного на китайском рынке в апреле.

Смартфон получил почти такое же оснащение, как и его китайский аналог, но батарейку с 6200 мАч урезали до 5850 мАч. Несмотря на это, это по-прежнему максимальная емкость среди компактных флагманов. Мощность проводной зарядки осталась 80 Вт, а селфи-камеру прокачали с 16 Мп до 32 Мп.

Характеристики OnePlus 13s:

Дисплей : 6,32 дюйма с ультратонкими рамками, 2640×1216, LTPO AMOLED, 120 Гц.

: 6,32 дюйма с ультратонкими рамками, 2640×1216, LTPO AMOLED, 120 Гц. Процессор : Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830 и большой системой охлаждения.

: Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830 и большой системой охлаждения. Память : 12 ГБ LPDDR5X ОЗУ с накопителем 256 ГБ / 512 ГБ (UFS 4.0)

: 12 ГБ LPDDR5X ОЗУ с накопителем 256 ГБ / 512 ГБ (UFS 4.0) Фотовозможности : 50-мегапиксельная основная камера с сенсором LYT-700 1/1,56 дюйма, диафрагмой f/1,8, OIS, 50-мегапиксельная телефотокамера 2x с диафрагмой f/2.0, запись видео Dolby Vision до 4k 60 кадров в секунду.

: 50-мегапиксельная основная камера с сенсором LYT-700 1/1,56 дюйма, диафрагмой f/1,8, OIS, 50-мегапиксельная телефотокамера 2x с диафрагмой f/2.0, запись видео Dolby Vision до 4k 60 кадров в секунду. Батарея : 5850 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт. До 100% телефон заряжается за 40 минут.

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Из интересных особенностей – "идеальный балан веса". Задняя панель сделана из матового стекла, а боковые грани – из матового алюминия. Справа разместился аналог Action Button вместо трехпозиционного переключателя оповещений.

Новинку уже можно купить, но пока только в Индии по цене 54 999 рупий (~25 000 грн) за версию 12 + 256 ГБ.

Как и обещали инсайдеры, 2025 год станет годом "возрождения" компактных флагманов. Помимо OnePlus 13T, к выходу готовится еще парочку устройств с экраном до 6,3 дюймов.

Меж тем новые подробности о iPhone 17 могут разочаровать поклонников компактов. Новинка якобы получит более крупный экран – 6,3 дюйма. Это сделает его таким же по размеру, как iPhone 16 Pro и будущий iPhone 17 Pro.

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