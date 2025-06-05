Еврокомиссия намерена направить средства, предназначенные для гражданских нужд, на нужды обороны.

Европейская комиссия хочет использовать неизрасходованные средства, выделенные на борьбу с Covid-19, для стимулирования производства в оборонной промышленности и финансирования закупок оружия для армий стран ЕС. Это станет серьезным изменением в приоритетах бюджета.

Издание Euractiv пишет, что, согласно сообщению Комиссии, средства из Фонда восстановления и устойчивости ЕС (RRF) "могут поддержать добровольные национальные взносы в будущую Европейскую программу оборонной промышленности", также известную как EDIP.

Программа направлена на то, чтобы помочь европейской оборонной промышленности увеличить производственные мощности путем поощрения совместных военных закупок со стороны нескольких стран ЕС. Производители вооружений утверждают, что долгосрочная финансовая безопасность, обеспечиваемая крупными заказами, поможет привлечь инвестиции.

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Предложение основано на недавних усилиях некоторых стран ЕС по использованию средств, выделенных на борьбу с Covid, для инвестиций в безопасность, а не в устойчивое развитие или цифровизацию.

Скромный размер предлагаемого бюджета EDIP с самого начала вызвал критику со стороны правительств и промышленности. Критики считают программу слишком маленькой, чтобы удовлетворить потребности в расширении европейской оборонной промышленности.

Комиссия теперь стремится добавить по крайней мере часть из оставшихся 335 млрд евро в Фонд восстановления и устойчивости, срок действия которого истекает в конце 2026 года. RRF был создан в 2021 году, чтобы помочь европейским экономикам выжить и восстановиться после пандемии, и первоначально его сумма составляла 650 млрд евро в виде грантов и займов.

На данный момент предложение по EDIP застряло в переговорах между странами-членами ЕС.

Производство оружия в Европе - главные новости

Издание The Times писало, что европейские оборонные компании избавляются от американских деталей в своем оружии из-за политики президента США Дональда Трампа.

Кроме того, сообщалось, что Лондон планирует избавиться от критической оружейной зависимости от США. Отмечается, что на территории Великобритании будет производство взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

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