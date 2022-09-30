Проект закона будет рассматриваться на следующем заседании парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский парламент без проволочек принять закон о национализации российских активов.

Об этом шла речь в его видеообращении.

Так, Зеленский сообщил, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России.

Видео дня

По его словам, санкции применены к лицам, "которые не нашли в себе мужества выступить на защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивных шагов против Украины и сообщества демократических народов".

Он также обратился к Верховной Раде Украины с призывом скорее принять закон о национализации российских активов.

"И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без проволочек. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", – сказал он.

Национализация российских активов в Украине

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.

10 марта его подписал президент Владимир Зеленский. Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества государства, которое начало полномасштабную войну против Украины.

Уже в апреле премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над принятием документации для начала процесса национализации всего российского имущества в Украине.

После начала вторжения Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящихся под контролем Российской Федерации. Также в апреле Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривен.

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