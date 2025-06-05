Удар по Крымскому мосту является скорее символическим, считает Иван Киричевский.

Атака на Крымский мост 3 июня, вряд ли, будет иметь такие же ощутимые последствия для войны, как удар по аэродромам стратегической авиации РФ. Возможно, атаку придется повторить, заявил в эфире Radio NV военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский.

Он отметил, что даже от украинской стороны пока мало информации об операции на Крымском мосту.

"И возможно пусть все же остается определенная интрига. Возможно, атаку придется повторить. Возможно, придется использовать те же самые средства", - сказал аналитик.

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Киричевский отметил, что "погром" российской стратегической авиации будет иметь "вполне практический эффект" для хода войны, тогда как в случае с Крымским мостом эффект является скорее символическим.

"Очевидно, если этот символический эффект не привел к коррекции российской позиции, то возможно это придется повторять", - добавил он.

Атака на Крымский мост: что надо знать

Как сообщал УНИАН, 3 июня СБУ устроила подводный взрыв возле одной из опор Крымского моста, который незаконно построен РФ после аннексии Крыма. Впоследствии Россия заявила, что мост не получил существенных повреждений, и возобновила его работу.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что пока неизвестно, как именно РФ продолжает использовать мост. Впрочем, по его словам, эксплуатировать мост после подобного события довольно рискованно - по крайней мере без его обследования.

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