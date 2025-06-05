Их окраска меняется в зависимости от освещения.

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали о блестящих жуках, способных "менять" свой цвет.

Как сообщается на странице заповедника в социальной сети Facebook, в июне, когда поляны наполняются волшебными ароматами цветов, наступает период интенсивного питания бронзовки золотистой. Эти насекомые имеют овальное тело зеленовато-золотого или медно-бронзового цвета. В зависимости от освещения окраска может варьироваться от зеленого до синего, фиолетового или даже приобретать красноватый оттенок.

Бронзовки прекрасно летают и хорошо, хотя и медленно, передвигаются по стеблям, держась за них лапками. Их личинки развиваются в перегнившей древесине или компостной массе, способствуя разложению органических остатков:

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"Обычно эти блестящие насекомые лакомятся цветками, обгрызают лепестки, потребляют пыльцу, а также охотно лакомятся перезрелыми фруктами и ягодами. Но сегодня в меню - цветы калины. Её белоснежные соцветия привлекают бронзовок не только пьянящим ароматом, но и богатством нектара".

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Ранее исследователи из Университета Юлиуса-Максимилиана Вюрцбурга провели масштабное исследование и пришли к выводу, что за последние полвека совокупная биомасса насекомых сократилась примерно на 50%.

Особое беспокойство вызывает уменьшение популяции пчел, которые являются ключевыми опылителями многих растений, включая сельскохозяйственные культуры.

В городах популяции пчел сократились на 65%, что представляет серьезную угрозу для городской флоры.

Также ранее ученые из Университета Фрайбурга обнаружили, что черные садовые муравьи могут формировать длительные воспоминания о конфликтах с представителями других колоний.

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