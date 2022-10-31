Премьер-министр Петр Фиала отметил, что правительство Чехии предоставит Украине 20 миллионов долларов ежегодно.

Власти Чехии заявили, что у них есть идеи о конфискации российского имущества, замороженного в стране. Прага намерена предоставить Украине 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление страны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой.

Он отметил, что Чехия доказала готовность проактивно помогать Украине, в частности озвучивались идеи по новым санкциям против Российской Федерации и компенсации потерь Украины.

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"Мы сегодня также коснулись вопроса конфискации замороженных российских активов и благодарны правительству Чехии и то, что Чехия не боится озвучивать предложения по конфискации таких активов для компенсации тех разрушений, которые Россия наносит в Украине", - отметил Шмыгаль.

По его словам, чешское правительство "поддержало создание международного трибунала для осуждения военной агрессии со стороны России военно-политического руководства российской федерации - за преступные приказы, за преступную войну, которую они начали и продолжают".

Кроме того, чешские власти приняли "Программу гуманитарной, стабилизационной, реконструкции и экономической помощи на 2023-2025 годы на сумму почти 20 миллионов долларов ежегодно, которая направлена на возмещение ущерба от войны, помощь внутренне перемещенным лицам, разминирование территорий и реконструкцию критической инфраструктуры".

Также Прага продолжит поставки оружия Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

"Необходимо, чтобы наша военная поддержка Украины и в дальнейшем продолжалась, чтобы мужественные украинские защитники могли и в дальнейшем делать то, что они делают сейчас. Но Украине нужно гораздо больше, и всего. Это особенно видно сейчас, когда Россия пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому мы быстро отреагировали на насущные потребности Украины, и предлагаем Украине 20 миллионов крон на закупку дизельных электрогенераторов", - подытожил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Роль Чехии в борьбе Украины с российскими оккупантами - что известно

Чешское правительство активно помогает Украине с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Прага предоставляет Киеву как гуманитарную помощь, так и военную. Кроме того, страна приютила тысячи украинских беженцев.

В то же время, в столице Чехии начались акции протесты. Правые и левые радикалы выступили против поставок оружия Украине. Всего на митинги вышли от 50 до 70 тысяч человек.

МИД Украины осудили эти акции протеста, но заверили, что отношения между Украиной и Чехией они не изменят.

Кроме того, 28 октября, в День независимости Чехии, на здании чешского МВД появился баннер с изображением Путина в мешке для трупов.

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