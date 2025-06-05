Видеосервис YouTube скоро отключит часть смартфонов и планшетов Apple – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые не любят менять свои устройства, пишет издание The Sun.
Изменения коснулись моделей Apple, работающих на операционной системе iOS 15 и iPadOS 15, и которые в силу своего возраста не могут обновиться до 16-й версии и новее. Это означает, что приложение не будет работать на:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1-го поколения)
- iPod touch (7-го поколения)
- iPad Air 2
- iPad mini 4.
При попытке открыть приложение на таких устройствах пользователи увидят сообщение с рекомендацией обновить iOS или сменить устройство. Пока что YouTube просто перестал обновляться на них, но со временем перестанет и запускаться.
При этом пользователи старых устройств по-прежнему смогут получить доступ к YouTube через веб-браузер, посетив сайт m.youtube.com.
Ожидается, что другие популярные приложения последуют той же тенденции, что и YouTube. Напомним, с 1 июня WhatsApp уже перестал работать на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus
Напомним, ранее в этом месяце Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств, добавив туда iPhone 7 Plus и iPhone 8. Их владельцам стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском деталей для ремонта.