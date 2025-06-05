Это коснется моделей, которые в силу своего возраста не могут обновиться до iOS 16.

Видеосервис YouTube скоро отключит часть смартфонов и планшетов Apple – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые не любят менять свои устройства, пишет издание The Sun.

Изменения коснулись моделей Apple, работающих на операционной системе iOS 15 и iPadOS 15, и которые в силу своего возраста не могут обновиться до 16-й версии и новее. Это означает, что приложение не будет работать на:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1-го поколения)

iPod touch (7-го поколения)

iPad Air 2

iPad mini 4.

При попытке открыть приложение на таких устройствах пользователи увидят сообщение с рекомендацией обновить iOS или сменить устройство. Пока что YouTube просто перестал обновляться на них, но со временем перестанет и запускаться.

Видео дня

При этом пользователи старых устройств по-прежнему смогут получить доступ к YouTube через веб-браузер, посетив сайт m.youtube.com.

Ожидается, что другие популярные приложения последуют той же тенденции, что и YouTube. Напомним, с 1 июня WhatsApp уже перестал работать на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus

Напомним, ранее в этом месяце Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств, добавив туда iPhone 7 Plus и iPhone 8. Их владельцам стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском деталей для ремонта.

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