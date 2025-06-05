Туристов призвали быть осторожными при покупки мороженого в Италии

Распознать настоящее итальянское джелато очень просто.

У многих туристов Италия ассоциируется со знаменитым замороженным десертом джелато, которое местные жители едят круглый год.

Однако, как пишет Daily Mail, нередко туристы попадаются на удочку нечестных торговцев и оказываются обманутыми, получив "ненастоящее мороженое" по завышенной цене. Особенно часто такое происходит в оживленных туристических городав вроде Рима или Венеции.

Кулинарные эксперты из The Kitchn поясняют, что классическое джелато "взбивается гораздо медленнее, в результате чего оно впитывает меньше воздуха и становится плотнее, чем мороженое".

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Тем временем, для туристов существует более простой способ распознать поддельное джелато – если цвет мороженого особенно яркий, это, как правило, признак того, что вы покупаете не настоящее джелато. Классическое джелато в Италии обычно бледное, так как производители не используют искусственные пищевые красители в процессе приготовления.

Туристы также могут проверить отзывы в Google или на Tripadvisor, чтобы найти джелатерию с высокими рейтингами.

Как мошенники разводят туристов в Италии

Как сообщал УНИАН, ранее опытные путешественники рассказали, как распознать рестораны-ловушки для туристов в Италии, которые, чаще всего, предлагают посредственную еду по завышенным ценам.

Также отдыхающих в туристических итальянских городах призвали быть внимательными и не попадатьсян на уловки "мошенников с розами и браслетами дружбы".

Тем временем, эксперт по Италии Дженна ДеЛаурентис рассказала о пяти главных ошибках туристов, впервые посещающих эту потрясающую страну.

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