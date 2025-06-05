Пивненко риторически ответил, почему учебные центры нельзя перенести под землю.

За несоблюдение распоряжений по безопасности в учебных центрах должны быть наказаны виновные, и прятать от ответственности никого не собираются. Об этом в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук сказал Александр Пивненко, командующий Национальной гвардии Украины.

Отвечая на вопрос, почему в приоритете у врага учебные центры, он отметил, что еженедельно они получают распоряжение Главнокомандующего о сохранении личного состава.

"На основе этого распоряжения мы делаем свои распоряжения. Мы делаем дополнительные инструкции, алгоритмы действий. Постоянно устанавливаем громкоговорители. Я уже устанавливаю камеры на каждом минимальном военном стрельбище. Для того, чтобы я все контролировал", - подчеркнул Пивненко.

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Он добавил, что есть люди, которые делают ошибки.

"Они там уже заигрались, не было прилетов, думают, что ничего не будет. "Та тревога - пусть она там себе и будет, та тревога". Командиры разных уровней. За это они понесут соответствующее наказание", - сказал командующий.

Пивненко отметил, что проводятся соответствующие служебные расследования, снимаются воинские звания, людей отстраняют от должностей, применяются ограничения в службе.

"Затем документы мы отправляем в правоохранительные органы. Для того, чтобы они дали правовую оценку. То есть, достаточно этих внедрений к этим людям от Национальной гвардии или можно там открыть уголовную ответственность? То есть мы это делаем", - подчеркнул он.

Командующий отметил, что они "не сидят на месте". Пивненко сказал:

"И не думайте, что мы сидим и так: "А давайте того спрячем". Кого прятать? Для чего прятать? Он вывел людей, ходили они строем или еще что-то делали. Прилетела ракета: человеку оторвало руки, погиб тот... А родным что объяснять?"

Он добавил, что постоянно общается с родственниками пропавших без вести, пленных и погибших. "

И все задают постоянно мне вопросы. Поэтому я не буду действовать уважительно к тем людям, которые просто нарушают мои же распоряжения", - подчеркнул командующий.

На вопрос о том, почему учебные центры не перенесут под землю, Пивненко заметил:

"Подготовку танкистов тоже под землю забрать что ли? А подготовку БПЛА? Какое под землю? Есть тир отдельный - можно перенести. Для небольшого подразделения".

Прилеты по учебным центрам - детали

Как сообщал УНИАН, 1 июня Россия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в результате чего 12 человек погибли и более 60 получили ранения.

4 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ в Полтавской области. В результате удара по учебному полигону двое раненых военнослужащих скончались в больнице.

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