Если двигатель авто далеко не новый, нужно учесть его состояние при замене масла.

Все заводы-производители дают определенные рекомендации, как выбрать моторное масло для тех или иных типов двигателей. Однако, чаще всего, такие рекомендации касаются именно новых силовых агрегатов. Если вы ездите давно и много, то стоит знать, какое масло лучше лить в двигатель с большим пробегом.

Как часто нужно менять масло в машине

Опытные механики говорят, что для новых автомобилей, пробег которых не превышает 100 тысяч, нет необходимости менять масло. Можно использовать то, которое рекомендует производитель. Владельцы машин по большей части заливают в двигатель или полусинтетику, или синтетику - то, что подходит именно их автомобилю.

Работа мотора поможет выяснить, как часто менять масло в двигателе. Если вы видите, что силовой агрегат ведет себя нормально, как обычно, то искать новый смазочный продукт не нужно.

Видео дня

Силовой агрегат уже изрядно износился и требует смены типа масла, если вы заметили:

увеличение расхода масла;

выхлопные газы имеют синий или сизый цвет, их больше, чем обычно;

свечи зажигания покрылись черными налетом;

двигатель работает очень шумно;

в системе смазки давление нестабильно;

сальники и прокладки начали протекать.

Если вы решили, что пора переходить на другой смазочный материал, учитывайте климат, в котором вы живете. При морозных зимах слишком густое масло приведет к износу двигателя на холодном пуске. Для того чтобы такого не случилось, учитывайте сезонность. Зимой можно заливать текучие масла, а летом - вязкие. Помните, что более густое масло расходуется медленнее, чем жидкое, особенно на угар. Пока вы им пользуетесь, сальники и прокладки будут запотевать медленнее.

Какое масло лучше заливать в двигатель с большим пробегом

Если никаких проблем из вышеперечисленных нет, тогда смотрим на пробег. При отметке в 100-150 тысяч, увеличивайте вязкость масла. Это поможет продлить ресурс силового агрегата, даже если с ним нет проблем. Подбирая более вязкое масло, все равно ориентируйтесь на пределы, которые прописаны в руководстве по эксплуатации авто. Например, если пробег небольшой, то можно использовать 5W30 - это менее вязкое синтетическое масло, а после 100 000 км пробега перейти на 5W40 - более вязкое. Особенно это хорошо работает летом - при высоких температурах масло будет создавать толстую пленку между стенками двигателя, замедляя износ.

То же самое касается и того, какое масло заливать в двигатель с пробегом 200 тысяч - все равно важно смотреть на техническую документацию авто и сезон. Если для вашей машины подходят только синтетические масла, заливайте только их.

Смазочные материалы, которые точно стоит обходить стороной владельцам авто с большим пробегом - это масла с очень низким уровнем вязкости и жидкостей, которые берегут энергию. Такие продукты могут или способствовать износу силового агрегата, или усугублять другие проблемы с ним. Также обязательно обращайте внимание на маркировку - если на канистре с маслом написана буква S, то оно предназначено для бензиновых двигателей, а C - для дизельных.

Вас также могут заинтересовать новости: