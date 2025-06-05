Подробностей своего состояния певица не раскрыла.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева дала понять, что у нее возникли проблемы со здоровьем, опубликовав снимок с капельницей.

Фото, скорее всего сделанное в больничной палате, появилось в Instagram Stories исполнительницы.

Артистка показала себя, лежащей на кровати с подключенной к руке капельницей, но подробностей своего состояния не раскрыла.

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"Посыпалась девочка", - лаконично подписала кадр певица.

Напомним, не так давно Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем:

"Должен был быть рабочий творческий день, но мигрень все наломала. Тупо не могу встать с кровати. Смогла провести парочку зумов лежа и все. Ненавижу болеть",

Как писал УНИАН, месяц назад Дорофеева смогла вытеснуть россиян с первого места в музыкальных чартах Украины на стриминговых сервисах.

Певица с новым успешным синглом Fenomenal обошла российских рэперов Kizaru & Icegergert с их треком Fake ID, который долгое время был лидером рейтинга на Apple Music.

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