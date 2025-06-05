Популярная украинская певица Надя Дорофеева дала понять, что у нее возникли проблемы со здоровьем, опубликовав снимок с капельницей.
Фото, скорее всего сделанное в больничной палате, появилось в Instagram Stories исполнительницы.
Артистка показала себя, лежащей на кровати с подключенной к руке капельницей, но подробностей своего состояния не раскрыла.
"Посыпалась девочка", - лаконично подписала кадр певица.
Напомним, не так давно Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем:
"Должен был быть рабочий творческий день, но мигрень все наломала. Тупо не могу встать с кровати. Смогла провести парочку зумов лежа и все. Ненавижу болеть",
Как писал УНИАН, месяц назад Дорофеева смогла вытеснуть россиян с первого места в музыкальных чартах Украины на стриминговых сервисах.
Певица с новым успешным синглом Fenomenal обошла российских рэперов Kizaru & Icegergert с их треком Fake ID, который долгое время был лидером рейтинга на Apple Music.