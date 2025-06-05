В ближайшие несколько дней в Украине будет преобладать жаркая погода.

Завтра в Украине будет очень теплая, даже жаркая погода, однако в некоторых регионах пройдут дожди. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, она обрадовала украинцев, что максимальная температура воздуха ожидается в течение дня +25...+30 градусов.

Кратковременные грозовые дожди ожидаются только в западных областях, на севере и в Винницкой области, а на остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

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При этом синоптик предупреждает о сильных порывах ветра в западных областях.

В Киеве в пятницу температура воздуха достигнет жарких +28...29 градусов. В то же время есть вероятность кратковременного грозового дождя.

До конца недели в Украине будет преобладать жаркая погода, прогнозирует Диденко.

"Но в понедельник, 9-го июня, в северных, западных областях и местами в центре жара ослабнет до +21...+25 градусов", - отмечает она.

Погода в Украине - последние новости

Метеоролог Вера Балабух спрогнозировала, каким будет каждый месяц лета в Украине. Она отметила, что по имеющимся сейчас расчетам мировых прогностических центров ожидается, что лето в Украине может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха - на 1-2 градуса выше нормы.

В то же время в середине июня не исключен приток холодного воздуха, который, вероятно, может задеть северные и восточные области Украины.

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