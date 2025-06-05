Ракетный удар был нанесен накануне.

В результате ракетного удара по учебному полигону на Полтавщине появились первые жертвы. Двое раненых военнослужащих умерли в больнице, сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону", - написал он.

Ракетный удар по военному полигону

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины в Полтавской области. В Сухопутных войсках ВСУ сначала сообщили, что в результате вражеской атаки никто не погиб, но есть раненые.

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Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия, а результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

В то же время в ВСУ отмечали, что благодаря принятым и продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны РФ на тыловые районы, удалось избежать худшего.

Перед этим, 1 июня Россия атаковала другое учебное подразделение Сухопутных войск ВС Украины, в результате чего 12 человек погибли и более 60 получили ранения.

Кроме того, 20 мая россияне нанесли удар по полигону ВСУ в Сумской области. Тогда от атаки агрессора погибли 6 военных и 10 получили ранения.

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