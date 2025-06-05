Правоохранители и уполномоченные органы должны провести настоящий аудит деятельности общественных активистов, которые реализуют лоббистские проекты и участвуют в общественных советах стратегических предприятий. Это вопрос национальной безопасности в условиях войны, - считает политический эксперт Олег Постернак.

"Активисты" осваивают миллионы долларов, реализуют лоббистские кампании в пользу различных бизнесов, политиков и даже иностранных правительств. Они влияют на увольнение и назначение министров, обеспечивают освещение уголовных дел в выгодном для одной из сторон свете и тому подобное. А взамен - не несут никакой ответственности за свои действия. В условиях войны это становится вопросом национальной безопасности", - написал Постернак.

Он отметил, что правоохранители и уполномоченные политические органы должны провести настоящий аудит деятельности "антикора", "общественных советов" и "поборников демократии".

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Одним из самых одиозных активистов эксперт назвал Виталия Шабунина, которому помогает Юрий Николов.

"Известно, что USAID (когда он еще предоставлял гранты) за год заплатил шабунинскому Центру противодействия коррупции до 1,5 млн долларов. За эти средства можно было бы приобрести до 5000 fpv для войска. Но они пошли лично Шабунину с Николовым. Более 100 тыс. долларов в месяц", - отметил он.

За эти средства, по его мнению, Шабунин с компанией должны были помочь выстроить мощную антикоррупционные структуры в Украине, но этого не произошло.

"В итоге, Национальное антикоррупционное Бюро, которое якобы контролирует Центр противодействия коррупции, проедает средств больше, чем ловит коррупционеров. В одном только 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возврату от коррупционеров аж... 823 млн. грн. В общем, последние скандалы с сотрудниками НАБУ, которые торгуют наркотиками, детективами, которые записывают сомнительные состояния на родственников - делают картину более "яркой". Ее дополняют судьи ВАКС, которые живут свою люксовую жизнь без всяких угрызений совести", - отметил эксперт.

Постернак отметил, что от антикора не отстают и другие сферы.

"За первые три года большой войны издание "Детектор-медиа" увеличило доход в 2,26 раза (с 34,2 млн. грн в 2022 году до 73,4 млн грн. на 2024 год). Владелица "Детектор-медиа" - Лигачева, которая работала с санкционированным Порошенко. А сейчас - защищает демократию. Точнее - "всегда ее защищала". Ну да, верим-верим", - прокомментировал он.

Такая же ситуация, по словам эксперта, с еще одним якобы "вотчдогом" - Институтом массовой информации: ИМИ за первые три года большой войны увеличил доходы в 2,35 раза - с 26,2 до 61,77 млн грн.

В целом, по его мнению, в Украине сформировалась новая каста неприкасаемых.

"Грантоеды-"невидимки" - активные участники лоббистских или черных пиар-кампаний на стороне отдельных институтов или политиков. Осваивают миллионы. Часто являются уклонистами, или несут фиктивную службу. Давят на государство в войне. А еще есть различные общественные советы на предприятиях стратегических отраслей экономики и при правоохранительных и судебных органах. Состоят они из одних и тех же активистов без какого-либо (!) опыта и компетенции в этих вопросах. И работают они неизвестно на чьи интересы. Точнее, известно на какие - на собственные, "карманные", - подытожил Постернак.