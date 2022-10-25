Глава Еврокомиссии сообщила, что по этому вопросу уже создана специальная экспертная группа.

Европейский Союз ставит своей целью не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн на конференции доноров международной помощи для Украины в Берлине.

"Безусловно, наша цель не так заморозить, как конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы защищаем верховенство закона, но это означает, что мы должны придерживаться верховенства закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для этого процесса", - сказала она.

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Глава Еврокомиссии добавила, что по этому вопросу создана специальная экспертная группа.

"Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, какие легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины", - сказала она.

Российское вторжение в Украину: экономические последствия

В сентябре министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за убытки, которые были нанесены в результате российского вторжения.

Потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но названная Малюськой сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Она добавила, что конфискованных на сегодня российских средств не хватит для восстановления Украины.