Вариантов много - от ударов по Одессе, Киеву или Днепру до важной критической инфраструктуры, считает Кривонос.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом пообещал отомстить Украине за операцию "Паутина" - оккупанты на атаку по военным аэродромам могут ответить ударом в частности по Киевской ГЭС, например, баллистической ракетой "Орешник" или даже ядерным оружием. Об этом "Фабрике новостей" рассказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

"Знаете, когда у людоедов фантазия достаточно богатая, а у Путина она богатая, достаточно сложно нормальному человеку предсказать, что там в этой больной голове... Поэтому это может быть, начиная от ударов по крупным городам, например, Одесса, Львов, Киев, Днепр, заканчивая попыткой нанести удары по критическим объектам украинской инфраструктуры. Они там своим "Орешником" всех пугали, может в этот раз попробуют запустить свой "орешник". Ну, например по дамбе Киевской ГЭС", - сказал Кривонос.

Он добавил, что "вариантов достаточно много", включая применение тактического ядерного оружия. Как считает генерал, с учетом "не совсем адекватного" поведения США относительно событий в Украине, которое наблюдается по состоянию на сейчас, Путин будет вести себя так, как ему позволит Америка и Китай.

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Военного также спросили, готова ли Украина к такой потенциальной атаке со стороны России.

"Мы всегда готовы, исходя из того, что у нас не первый год идет война...", - подчеркнул Кривонос.

По его словам, РФ попытается нанести удар тогда, когда Украине наиболее болезненно, поэтому надо быть готовым к разному развитию событий. В этом контексте, отметил генерал, вопрос надо ставить Воздушным силам ВСУ, насколько готовы они противодействовать ударам по украинским городам и селам.

Он также добавил, что удар по дамбе ракетой обычного снаряжения не приведет к большому разрушению - могут быть технические проблемы, но к прорыву дамбы такая атака не приведет.

"Если это касается применения ядерного оружия тактического уровня, то возможен и другой вариант. Но Путин и так уже заигрался во вседозволенного диктатора и такие действия, несмотря на реакцию США, вызовут совсем другую реакцию, я так думаю, со стороны других стран. Хотя, мы видим, что на подрыв Каховской ГЭС абсолютно никакой реакции не было. Поведение негодяя зависит от тех, кто ему позволяет вести себя как негодяй", - подчеркнул генерал.

Реакция россиян на спецоперацию "Паутина"

Как писал УНИАН, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на аэродромы - спецоперацию "Паутина".

По словам представителя Кремля, телефонный разговор Путина и Трампа был "конструктивным и нужным", во время которого обсуждалось много важных вопросов. По словам Пескова, Путин якобы поддерживает точку зрения о том, что надо продолжать контакты с украинской стороной.

Также представитель Кремля подчеркнул, что украинские удары являются "терактами" и заявил, что Россия хотела бы услышать "жесткое осуждение" этих действий на международном уровне.

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