В УЗ прорабатывают возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления.

Государственная "Укрзализныця" из-за высокого спроса на направление в Карпаты назначает курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Расписание курсирования:

из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00, прибытие на станцию Ясиня в 14:17 следующего дня;

из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05, прибытие в Киев в 09:18.

Отмечается, что поезд будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, что позволит добраться до гор быстро и комфортно. В УЗ также отметили, что продажа билетов уже открыта.

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"Железнодорожники продолжают прорабатывать возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления с учетом имеющегося подвижного состава", - добавили в УЗ.

"Укрзализныця" - последние новости

Как писал УНИАН, в связи с началом сезона отпусков и ростом пассажиропотока УЗ продолжает курсирование дополнительного поезда №284/283 Ужгород - Киев - Ужгород на пиковые даты.

"Укрзализныця" также назначила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец: поезд будет курсировать 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня в обоих направлениях.

Кроме того, в УЗ недавно сообщили о продлении курсирования регионального поезда Черновцы - Львов, который будет курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, 22 и 23, с 27 по 30 июня.

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